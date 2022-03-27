Сама приедет в мае: почему россияне начинают возвращаться из-за границы, объяснила Лопырева

Люся Чеботина, Иван Ургант и Елена Блиновская уже появились в Москве.

Российские селебрити, спешно улетевшие за пределы России, постепенно возвращаются домой.

Ведущий Иван Ургант, певица Люся Чеботина, коуч Елена Блиновская, стилист Карина Негай уже отметились в Москве.

Модель Виктория Лопырева, которая уже не первый год работает в Арабских Эмиратах, представляя российскую экспозицию в «Экспо», прокомментировала этот момент. Звезда полагает, что ее соплеменники просто в панике улетели из страны, а сейчас поняли – дома не так страшно.

«У некоторых, наверное, возникло какое-то желание совершить релокацию на время, чтобы немного осмотреться. Но я убеждена, что большое количество людей скоро вернется», — цитирует 5-tv.ru Викторию Лопыреву.

Она пообещала, что в мае тоже прилетит в Москву, когда закончатся дела в Дубае.

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