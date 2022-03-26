«Интуиция не подводит»: Лопырева в последний момент отказалась от поездки в Саудовскую Аравию

В Джидде недалеко от трассы «Формулы-1» произошел взрыв.

Модель Виктория Лопырева сообщила в «Телеграм», что в последний момент отказалась от поездки в Саудовскую Аравию, где произошел мощный взрыв.

«Вы можете себе представить, что я должна была сегодня лететь в Саудовскую Аравию на «Формулу 1». Но я так морально устала, что отказалась, несмотря на все преференции. Интуиция не подводит. Фуф». Виктория Лопырева

Как отметила Виктория Лопырева, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному объекту компании Aramco в городе Джидде Саудовской Аравии. Неподалеку находится трасса «Формулы-1». Из-за мощного пожара, по ее мнению, могут отменить «Гран-при» Саудовской Аравии.

Ранее Виктория Лопырева получила престижную международную премию — Emigala. Она стала единственной женщиной из России, кто получил такую награду.

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