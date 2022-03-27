«Полдня провела в СПА»: Виктория Лопырева пожаловалась на свою сложную жизнь

Модель и бизнесвумен Виктория Лопырева рассказала, с какими трудностями сталкивается в Дубае.

Помимо модных показов, Виктория вынуждена решать сразу несколько проблем.

«Кажется, что я полдня провела в СПА с чашечкой кофе в компании подруг за праздными разговорами о разном. А потом прилетела фея, взмахнула волшебной и осыпала меня бриллиантами с ног до головы. И вот я сижу вся такая нарядная и жду своей награды…», – отметила Виктория.

Лопырева призналась, что устала в последнее время. Ей тяжело сочетать несколько жизненных ролей.

«По сути, все было именно так. За исключением того, что в этот день у меня: прорвало трубу (а сантехники в Дубае не такие быстрые, как в России), на красной дорожке порвалась туфля (новенькие Aquazzura – мой подарок себе на Новый год), в момент съемок я тщетно пыталась заплатить за кондиционер (в Дубае все коммунальные платежи – отдельный вид искусства), а еще организовать спонтанное путешествие – это вообще новая реальность. Нужно скачать приложение, загрузить, заполнить…», – пожаловалась Лопырева в личном микроблоге.

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