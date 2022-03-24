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«Ничего не остается»: покинувшая Мальту Светлана Лобода склонилась в молитве

Певица числилась в списке неугодных звезд на Украине, но смогла реабилитироваться.

«Ничего не остается»: покинувшая Мальту Светлана Лобода склонилась в молитве
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода перебралась в Литву с Мальты, где предварительно скрывалась первое время после начала украинских мероприятий. Но когда в Сети всплыли новости о ее мальтийском гражданстве, она покинула Республику и поспешила в Литву.

Реакция Украины заставила себя ждать – звезду внесли в список неугодных звезд страны. Артистка решила реабилитироваться и в Литве стала волонтером. Она показывала, как покупает на свои деньги гуманитарную помощь и отвозит ее в пункт сбора.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

«Больше ничего не остается. Только молиться и верить», — рассказала, чем теперь занимается, Лобода. Певица вышла в Сеть, чтобы показать, что теперь она посвятила себя молитвам.

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