«Ничего не остается»: покинувшая Мальту Светлана Лобода склонилась в молитве

Певица числилась в списке неугодных звезд на Украине, но смогла реабилитироваться.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода перебралась в Литву с Мальты, где предварительно скрывалась первое время после начала украинских мероприятий. Но когда в Сети всплыли новости о ее мальтийском гражданстве, она покинула Республику и поспешила в Литву.

Реакция Украины заставила себя ждать – звезду внесли в список неугодных звезд страны. Артистка решила реабилитироваться и в Литве стала волонтером. Она показывала, как покупает на свои деньги гуманитарную помощь и отвозит ее в пункт сбора.

«Больше ничего не остается. Только молиться и верить», — рассказала, чем теперь занимается, Лобода. Певица вышла в Сеть, чтобы показать, что теперь она посвятила себя молитвам.

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