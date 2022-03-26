«Кроме как на русском хитов-то и нет»: Лобода собралась выступать в Латвии, но фолловеры раскритиковали ее

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода скрывается в Европе. Артистка вышла в весенний двор, где на фоне флага Евросоюза записала обращение на русском языке. Она объявила о концерте, который планирует дать в Латвии.

Но в комментариях под видео фолловеры начали критиковать Лободу. Досталось ей как от сторонников, так и от противников. Звезде ставят в укор то, что она поет не на украинском языке.

«Вот мне тоже интересно, на каком петь-то будете, кроме как на русском хитов-то и нет», «Только не надо ей петь на нашем русском языке, пусть на украинском мовит», «Деньги закончились, нужно как-то себя содержать», «Учи свой язык и пой на нем! Не позорь великий русский язык!», «На Дубаи уже не хватает, на русском петь будет?», «Почему-то не верится в ее искренность и боль. Плохая актриса», «Платья продай, и всему Мариуполю хватит», «Вот там и пой», — комментируют новость фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!