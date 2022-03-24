«Люди настолько слепы, как эта тупая Регина!»: экс-солистка группы «NikitA» Астафьева – о Тодоренко

Звезда Playboy и бывшая солистка группы «NikitA» Дарья Астафьева в шоу «Люкс ФМ» раскритиковала телеведущую Регину Тодоренко и других украинских звезд «за молчание».

«Я с такими людьми никогда не хотела бы говорить, но, надеюсь, что сдержалась бы и не начистила ей морду. Вот это сейчас очень хочется сделать тем, кто молчит. Регина же мама! Сейчас во второй раз беременна. Я уверена, что ее родители до сих пор живут в Одессе. Как она приедет сюда? Никогда!». Дарья Астафьева

Как отметила Дарья Астафьева, некоторые украинские звезды «потрясающие дебилы». Ее, к примеру, сильно возмущает, что молчит певица Ани Лорак. По словам Астафьевой, певица Светлана Лобода выражается вообще на птичьем языке, называя себя и других артистов «маленькими людьми».

Напомним, что украинские звезды крайне неохотно высказываются о происходящем в мире. Многие из них заняли выжидательную позицию. Все свои деньги они долгие годы зарабатывали в России.

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