Ярко и смело: Валерия в леопардовом платье цвета «взбесившейся Барби» и шляпке щегольнула на съемках

Валерия уже много лет строит карьеру певицы. Она не скрывает, что зачастую экспериментирует с образами, не боится носить мини-юбки. Даже муж Иосиф Пригожин восхищается тем, как выглядит его супруга.

Артистка признавалась, что он ее образы всегда одобряет. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Звезда ведет активный образ жизни, успевает гастроливать и ездить на съемки.

В этом году Валерия снова стала членом жюри в шоу «Маска». Она составляет компанию Регине Тодоренко, Тимуру Родригезу, Тимуру Батрутдинову, а также Филиппу Киркорову, который зачастую восхищается ее нарядами.

Для нового эфира певица облачилась в платье с хищным леопардовым принтом и модным цветом «взбесившейся Барби». Ее образ дополнила причудливая черная шляпка.

«Это будет бомбический выпуск», — заверила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Жену Пригожина осыпали комплиментами. «Вау, какая», «Очень круто», «Красивая», «Валерия — дива! Всегда разная», «Очень яркий образ», «Ну шляпки вам очень к лицу», «Вы выглядите элегантно, а вот Регина вечно кривляется, эти ее богини, героини из книг — баловство», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!