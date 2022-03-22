«Какая красота на улице!»: Валерия в плюшевой шубке вышла на променад в Ханты-Мансийске

Певица Валерия уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что работа отнимает у нее большую часть времени. Практический каждый день у нее съемки или концерты.

Она участвует в шоу «Маска», где у нее есть возможность щегольнуть в новых нарядах. В свои 53 года артистка может похвастаться стройностью и моложавым видом. Хотя чуть больше года назад она стала бабушкой. Теперь у нее растет внучка Селин.

Накануне Валерия прилетела в Ханты-Мансийск. Она выступила на закрытии первых международных игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Артистка взяла с собой несколько нарядов.

На этот раз она предстала в кожаных мини-шортах и горчичном кардигане. Лук дополнили массивные ботинки и плюшевая шубка пудрового цвета. Певица вышла на променад и была восхищена погодой.

«Ой, а у нас тут снежок! Какая красота на улице! Тепло! Кайф!» — заявила звезда.

А вот поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что ей идут молодежные образы. «Ну какая вы красивая», «Приятно видеть вас у нас на севере», «Ну вы очень элегантная», «Стильно», «Радуетесь снегу! Какая редкость», «К вашему приезду и потеплело», «Очень нравится ваша шубка», «Безумно рады вас видеть», «Ох, как вы молодо выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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