«Спасибо за поддержку»: стало известно, отстранят ли мужа Нетребко от работы в Европе тоже

Юсиф Эйвазов в настоящий момент является единственным кормильцем в семье.

Оперную певицу Анну Нетребко исключили из состава своих артистов сразу несколько европейских театров. С российской звездой прервали контракты миланский театр La Scala, Баварская опера, немецкий Centre Stage Artist Management.

Артистка не выдержала такого удара и объявила о паузе в своей карьере. Сейчас Анна Неттребко увлеченно занимается кулинарией дома, пока единственный кормилец в ее семье — муж Юсиф Эйвазов — зарабатывает на жизнь.

С тенором европейские театры не стали разрывать контракт. Как сообщает slippedisc.com, азербайджанский певец по-прежнему является артистом немецкой Centre Stage Artist Management. Кроме того, на днях он выступил в Ла Скала и даже поблагодарил его руководство в своих социальных сетях.

«Отдельное спасибо директору театра Доминику Мейеру за поддержку», — написал муж Анны Нетребко в личном блоге.

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