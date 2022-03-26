«Сразу влюбилась»: невестка Орбакайте предстала в ультрамодном пальто оверсайз цвета айвори

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. Они счастливы вместе больше пяти лет. Избранница артиста не скрывает, что интересуется модой. Она работает моделью, поэтому в курсе всех трендов.

Ей нравится выглядеть элегантно и женственно. При этом она не боится экспериментировать с образами. Недавно пара вернулась из Сочи, где неделю отдыхала с друзьями на горнолыжном курорте.

25 марта Краснова наведалась в бутик. Она решила пополнить свой гардероб актуальными обновками. На этот раз ей приглянулось несколько вещей. Жена Никиты сначала облачилась в пальто оверсайз цвета айвори.

Она покрасовалась в нем перед зеркалом. Также ей приглянулось пальто в небесно-голубом цвете уже без пуговиц. Она показала, как его можно носить с черными брюками.

«Большой выбор стильных базовых вещей», — отметила невестка Орбакайте. «Вот в это пальто сразу влюбилась, идеально под глаза», — заверила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие оценили ее чувство стиля. «Какие крутые», «Да, вам очень идет», «Какая вы стройная», «Смотрится шикарно», «Мне нравится и то, и то», «Да, весна прям, настроение надеть пальто», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что недавно похвасталась новым нарядами и Наталья Подольская. Ей приглянулись более яркие образы.

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