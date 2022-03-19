«Весне дорогу!»: Наталья Подольская похвасталась идеальным пальто нюдового цвета

Певица показала обновки, которые актуальны в этом сезоне.

Наталья Подольская является известной певицей. Примечательно, что она в свое время стала выпускницей «Фабрики звезд». Артистка пустила множество треков и стала выступать даже в дуэте с мужем Владимиром Пресняковым.

Они вместе уже больше 10 лет и воспитывают сыновей Артемия и Ивана. Влюбленные друг другу стараются помогать во всем. А Наталья также делает все, чтобы оставаться привлекательной.

В последнее время певица часто ездит на съемки. Она демонстрирует то элегантные костюмы, то броские платья. А вот на прогулке с мужем артистка отметилась в пуховике. Но уже наступила весна, поэтому она успела пополнить гардероб новыми нарядами. Подольская покрасовалась в костюме цвета фуксии и нюдовом пальто классического кроя. Она продефилировала по комнате.

Потом жена Преснякова примерила идеальной пальто, но уже в черном цвете. Она решила спросить совета у своих подписчиков.

«К нам идет, весне дорогу! Все, снежок тает! Переходим на пальто! Поддерживаем российских дизайнеров, которые вообще ничем не хуже. Мне оба понравились. Черный просто необходим!» — заявила звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что ей идут такие образы. «Какая красивая мамочка», «А мне бежевое нравится», «Сочетание отличное», «Просто идеально!», «Я теперь хочу оба», «Да, крой шикарный», «Какая вы стройная», «Ох, да! Хочу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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