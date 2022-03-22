Встали на лыжи: Подольская в стеганом пуховике канареечного цвета предстала с Пресняковым и детьми

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Несмотря на то, что певица часто выступает на публике и регулярно ездит на съемки, она всегда посвящает выходные детям.

Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка воспитывает сыновей: Артемия и Ивана. После вторых родов прошло чуть больше года, но звезда уже вернулась в форму.

Обычно супруги часто путешествуют. В прошлом году Пресняков несколько раз возил семью на море. Теперь они отправились на горнолыжный курорт. После отдыха в Куршевеле пара решила отдохнуть в Сочи, где недавно оказался и старший сын певица Никита с женой Аленой Красновой.

Подольская взяла с собой сыновей, а также сестру Юлиану и племянниц. Большая дружная компания детей вместе учится кататься на лыжах. Покоряет горные вершины и сама артистка. Она предстала в стеганом пуховике канареечного цвета и теплых пуховых штанах. Утеплилась и ее сестра, которая выбрала алый цвет наряда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что им нравится наблюдать за их путешествиями. «До чего красивые», «Ну какова красота», «У вас просто бомбезный наряд», «Я любуюсь вами», «Детки чудесные», «Уже второй раз в этом году катаетесь», «А Никита к вам приходит?», «Симпатичные», «Вам к лицу желтый», — прокомментировали пост подписчики.

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