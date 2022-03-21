«Круто быть мамой!»: Лопырева в платье-майке предстала с подросшим сыном в Дубае

Победительница конкурсом красоты впервые за долгое время показала Марка Лео. Они покатались на дорогостоящем автомобиле.

Виктория Лопырева является медийной личностью. Она в свое время стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». После этого Виктория стала частой гостьей на мероприятиях. Она счастлива в браке с Игорем Булатовым.

У них подрастает сын Марк Лео. Сама светская львица предпочитает жить в Дубае, но каждый год приезжает в Россию. Она любит наряжаться для выходов в свет.

На днях Виктория повеселилась с друзьями, представ в наряде с корсетом. А вот 21 марта она поделилась редкими кадрами с сыном. Российская красавица покаталась на дорогостоящем автомобиле.

Она предстала в силуэтном платье-майке и куртке-рубашке цвета хаки. Образ дополнили ботинки на шнуровке. Малыш был одет подстать маме. Мальчик был в шортах и белом поло.

«Круто быть мамой! Пусть каждый день будет таким же счастливым, как сегодня!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что Марк похож на папу. «Счастливые», «Шикарные ноги у вас», «Какой красавчик у вас», «Вы классная мама», «Вика, просто потрясающие», «Выглядите на все сто», «Всегда шикарна», «Голивудская прям звезда», «Виктория, вам повезло быть мамой такого красавчика!», «Марк Лео стиляга», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!