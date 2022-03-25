Бар, камин, гардеробная: Пугачева пыталась сдать квартиру на Тверской за 220 тысяч рублей в месяц

Певица Алла Пугачева владеет пятикомнатной квартирой на улице Тверской в Москве. Не так давно на одном из сайтов объявлений появилась информация, что апартаменты сдаются.

Стоимость жилья в месяц, за которую готовы были сдать квартиру, составляла 220 тысяч рублей в месяц. Так во всяком случае уверяют журналисты программы «Одна минута». При этом фамилия владельца элитного жилья не указывалась.

Однако узнать, что роскошные апартаменты принадлежат именно Алле Пугачевой, можно было по фотографиям. Ранее они не раз появлялись на страницах глянцевых журналов.

Квартира Аллы Пугачевой выглядит прекрасно. Она оборудована всей бытовой встроенной техникой. Здесь же столовая, бар и камин. Есть отдельная гардеробная и два санузла. Душевая и джакузи. Подъезд с охраной и видеонаблюдением по периметру. Также в собственности Аллы Пугачевой два машино-места и въезд через шлагбаум.

Отметим, что в квартире на Тверской Аллы Пугачевой всегда любит останавливаться ее старшая дочь актриса Кристина Орбакайте, когда прилетает в Россию из США.

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