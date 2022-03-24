Подчеркнула стройные ноги: Орбакайте в мини-платье вышла на сцену с Сафоновым

Певица появилась в театре «Современник». Она приняла участие в спектакле, порадовав публику.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что благодаря маме Алле Пугачевой с малых лет была в центре внимания и могла попасть за кулисы концертов и премий.

Теперь артистка старается сделать все, чтобы ее дочка Клавдия росла счастливой. Своих сыновей Никиту и Дени она давно отпустила в самостоятельную жизнь. Каждый из них преуспел в своей сфере деятельности.

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В феврале Алла Пугачева и Максим Галкин тайно улетели с детьми в Израиль. Некоторое время не появлялась на публике и Орбакайте. Но недавно она показала, как катается на автомобиле по Москве.

Также артистка объявила, что снялась в одном шоу, а 23 марта она отметилась в театре «Современник». Кристина отыграла в спектакле «Двое на качелях» с Кириллом Сафоновым. На поклон она вышла в привычном мини-платье и черных колготках, подчеркнув стройные ноги.

Публика встала, чтобы осыпать актеров овациями. Многие восхитились тем, как выглядит звезда. «Какая красивая», «Вот это талант», «Достойна уважения, что осталась в России», «Просто изумительная», «Какая красотка в свои 50 лет», «Просто крутая», «Талант во всем», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что дочка артистки Клавдия учится в школе в Нью-Йорке.

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