В отеле с экс-возлюбленным: Ольга Бузова прикрыла формы, накинув банный халат

Телеведущая не стала скрывать, что в Санкт-Петербурге встретила Тимофея, с которым раньше строила отношения. Поклонники были удивлены, когда утром они снова были вместе.

Ольга Бузова является популярной персоной. Она ведет несколько передач и строит карьеру певицы. За время работы и участия в шоу «Дом-2» артистка привыкла к тому, что на нее обращено все внимания.

Однако после расставания с Давой о своей личной жизни она предпочитает не говорить. Хотя недавно звезда ошарашила поклонников заявлением, что уже в этом году может выйти замуж снова.

А вот недавно Ольга решила устроить себе несколько дней отдыха. Она улетела в Санкт-Петербург. Примечательно, что там телеведущая встретила своего экс-возлюбленного Тимофея, с которым строила отношения в юности.

Они поужинали вместе. Однако поклонники удивились, что Бузова провела с ним время в отеле и утром он накормил ее завтраком. Сначала звезда запечатлела себя в одном банном халате без макияжа. Она решила покрасоваться на камеру.

А вот потом Ольга уже засняла свой завтрак. С ней сидел экс-бойфренд, который ухаживал за ней. Его жест умилил телеведущую.

«Я хотела на диету сесть, а мне Тима такой завтрак заказал. Хочешь колбаски! Все помнит. Рыбка, колбаска», — отметила артистка. «Сейчас 8:30 утра», — заметил он. «Да, как ты и хотел», — посмеялась звезда.

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