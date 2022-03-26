Зеленый цвет по-прежнему актуален: Утяшева отметилась в модном свитере, подобрав трендовые очки в тон

Ляйсан Утяшева, как и многие российские звезды, осваивает формат общения с поклонниками через «Телеграм», записывая «кружочки» — видеообращения.

В одном из таких ведущая предстала в свободном зеленом свитере, круглых очках с оправой в тон, коричневой юбке и белой обуви. Аутфит Ляйсан для социальных сетей мы попросили оценить стилиста Елену Бестави.

«Немного странный, но понятный выбор Ляйсан, но ей в этом удобно. Не связанные между собой модные вещи – свитер и юбка, а также высокие ботинки – вызывают легкое недоумение. Все-таки она публичная личность, общается со своими подписчиками, поэтому хочется видеть ее всегда стильной. Но модно она выглядит всегда! Что вызывает восхищение, так это очки, подобранные в тон свитеру. Цветные оправы по-прежнему в тренде. Такой подбор очков в тон одежды был на показах Донателлы Версаче», — прокомментировала Елена Бестави специально для Teleprogramma.pro.

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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