Ляйсан Утяшева показала тренировку, которая поможет справиться с бессонницей

Телеведущая вместе со Светланой Бондарчук продемонстрировала, как заботиться о себе.

Жена Павла Воли — Ляйсан Утяшева — разместила в своем Telegram ролик, в котором она вместе со звездными гостями занялась лечебными упражнениями. Примечательно, что советы гимнастки будет интересно послушать тем, кто не может заснуть.

Утяшева отметила, с помощью массажного мячика с шипами можно разминать шею. Когда Ляйсан расслабляет шею, у нее отдыхают ноги. У некоторых срабатывает наоборот. По словам спортсменки, кто-то любит прорабатывать ноги, тем самым давать отдых мышцам шеи.

Утяшева порекомендовала всем, кто мучается от бессонницы, использовать мяч с шипами. Вместе с телеведущей Светланой Бондарчук гимнастка проделала несколько упражнений для нормализации сна.

Помимо обычного массажа шеи, Лйясан и Светлана легли на мяч, как на подушку, и помотали головой из стороны в сторону.

Еще Утяшева предложила согнуть одну ногу в коленке, а другую поднять вверх. Лежа на спине, Светлана с Ляйсан тянули к себе прямую ногу. При этом знаменитости оставались на мяче.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева показала, какими гибкими могут быть Ида Галич и Светлана Бондарчук.

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