«Это не ее отменили, Анна отменила их сама»: представитель Нетребко прояснил ситуацию с «Ла Скала»

Как отметил Максим Берин, оперная дива брала паузу, чтобы прийти в себя и отдохнуть.

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин заявил, что его подопечная брала паузу в концертной деятельности, чтобы прийти в себя и немного отдохнуть. Он заметил, что звезда сама приняла решение пока не выступать в театре «Ла Скала».

«Это не ее отменили, Анна отменила их сама. А в прессе все это переворачивали: мол, Нетребко отказали в ряде театров, в том числе в «Ла Скала». Максим Берин

Максим Берин заметил, что в декабре прошлого года Анна Нетребко пела на открытии сезона в «Ла Скала». Билеты на ее выступление доходили до десяти тысяч евро. Люди шли в первую очередь именно на Нетребко.

При этом Максим Берин заметил, что ряд площадок оказались хамелеонами. Звезда уже сделала в связи с этим определенные выводы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анна Нетребко планирует в мае выйти на сцену. При этом ее попросили из некоторых известных мировых театров в связи со сложившейся ситуацией в мире.

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