«Запланировано огромное количество выступлений»: представитель Нетребко — о ее возвращении на сцену

Как отметил Максим Берин, работа продолжается и будет еще интенсивнее.

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин заявил, что его подопечная в самое ближайшее время вернется на сцену. Она брала небольшую паузу, отдохнула и сейчас, как он выразился, в голосе.

По словам Берина, соглашение с немецким менеджментом прекращено по обоюдному согласию сторон. Он заметил, на его плечи лягут дополнительные задачи по работе с лучшей сопрано по всему миру.

«Ранее мы эксклюзивно представляли интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ. В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной». Максим Берин

больше по теме Немецкие партнеры прекратили деловое и творческое сотрудничество с Анной Нетребко Дела российской певицы последние годы вела управляющий директор организации Джудит Нойхофф.

Напомним, что сразу несколько европейских театров отказались сотрудничать с Анной Нетребко. Среди них Баварская опера, американская «Метрополитен-опера» и итальянский театр «Ла Скала», сообщает «СтарХит».

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