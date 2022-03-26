«Ведут себя как бандиты»: Пригожин назвал братвой бывших подопечных Фадеева из MALFA

Как отметил продюсер, они просто оказались бессовестными людьми.

Продюсер Иосиф Пригожин в документальном фильме «Контракт окончен. Есть ли жизнь после лейбла?» на «МУЗ-ТВ» нелестно высказался о бывших музыкантах своего коллеги Максима Фадеева из лейбла MALFA.

«Максим Фадеев отказался от всей этой братвы, по-другому назвать их нельзя, потому что они ведут себя как бандиты. Бессовестные люди, вот и все». Иосиф Пригожин

Ранее Максим Фадеев объявил о своем возвращении в шоу-бизнес после двух лет отсутствия. Последнее время он занимался проектами, связанными, в том числе, с медициной.

Как отмечал Максим Фадеев, на российской сцене стало слишком много преподавателей, которые не умеют разговаривать. Музыкант выпустил свою новую красивую песню «Выживший».

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