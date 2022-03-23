«Более омерзительного впечатления не помню в жизни»: Фадеев – о шоу Ивлеевой «Королевские кобры»

Как отметил продюсер, ему хочется поделиться своим впечатлением со всеми.

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграм» раскритиковал шоу «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой.

«Хотел поделиться впечатлением. Товарищ прислал ссылку на шоу «Королевские кобры». Я посмотрел кусок. Сначала не понимал, что происходит. А потом дошло, что все танцующие женщины — это мужчины». Максим Фадеев

Как отметил Фадеев, он испытал что-то вроде шока. «Я более безвкусного, безобразного, омерзительного впечатления не помню в своей жизни. Посмотрите хотя бы одну серию. Что вы думаете? Или вы видели? Ладно. Просто все. Пока», — заявил Максим Фадеев.

Напомним, что шоу «Королевские кобры» придумано блогером Настей Ивлеевой. Участники выступают перед публикой в ярких женских образах.

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