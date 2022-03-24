Новости шоу-бизнеса: Фадеева стошнило от дрэг-квин шоу Ивлеевой, какое будущее ждет в Латвии сбежавшую Хаматову, Боня радуется за Лободу, Орбакайте водит дочь в инкубатор

На сайте Teleprogramma.pro 23 марта самыми популярными новостями из мира звезд стали сообщения о сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, критике Максима Фадеева в адрес дрэг-квин шоу Насти Ивлеевой. Кроме того, интересует людей, кого Стас Пьеха считает лучшим певцом в России. Подробнее – в нашем дайджесте новостей прошедших суток.

Фадеев не сдержал отвращения от шоу Ивлеевой

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграм» раскритиковал шоу «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой. Он начал смотреть дрэг-квин представление, но потом понял, что артисты – переодетые мужчины.

«Я более безвкусного, безобразного, омерзительного впечатления не помню в своей жизни», — признался Фадеев.

Хакамада призывает веселиться

Уже месяц многие звезды отменяют концерты, стесняются праздновать дни рождения и посещать вечеринки в свете последних событий на Украине.

Но известный коуч и писатель Ирина Хакамада посоветовала не стыдиться, если хочется развлекаться и веселиться в эти непростые дни. Она призывает не запрещать себе это, поскольку разгрузки просто необходимы для психологического здоровья людей, а также их окружения.

Стас Пьеха назвал лучшего певца страны

Внук Эдиты Пьехи Стас назвал лучшего исполнителя современности, молодого певца белорусского происхождения Сашу Иванова, прославившегося под псевдонимом IVAN. Он был представителем Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2016» с песней Help You Fly. Сейчас строит музыкальную карьеру в России.

Орбакайте водит дочку в инкубатор

Певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала, что негативно отозвалась об американском классе своей дочки. Там все девочки ходят на уроки одетыми одинаково. К тому же, и прически тоже как под копирку. И ее наследница тоже стремится к такой унификации, как бы ни укладывала ей мама волосы по утрам.

Боня рада, что Лободу реабилитировали на Украине

Модель и телеведущая Виктория Боня порадовалась, что певицу Светлану Лободу реабилитировали как неугодную звезду в родной стране — Украине. Днем ранее исполнительница песни «Твои глаза» оказалась в списке запрещенных артистов на родине, чему была крайне возмущена.

Какие перспективы ждут эмигрировавшую Чулпан Хаматову в Латвии

Латвийский журналист Вадим Авва обрисовал перспективы актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии, которая эмигрировала туда в конце февраля.

Он признал, что Латвия – бедная страна. И заработать ей здесь будет сложно. Потому что она не просто актриса, но еще и русская.

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