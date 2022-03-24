«Дети вырастают и забывают, чьи плакаты у них висели на стенах в Пензе»: Тимати – о Криде

Рэпер Тимати в соцсетях высмеял своего коллегу Егора Крида, намекнув, что исполнитель фанател от него в детстве.

Началось все с того, что Егор Крид сделал заявление. Как он заверил, у него никогда не было кумиров в творчестве. Правда, позже оговорился, что слушал и Бритни Спирс, и «Короля и шута»

«Вот так дети вырастают и забывают, чьи плакаты у них видели на стенах в Пензе». Тимати

Напомним, что Егор Крид, который в 2019 году покинул лейбл Black Star, родился в Пензе. В последнее время он находится в Дубае. В Россию, судя по всему, звездный исполнитель пока возвращаться не планирует.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.