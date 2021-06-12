«Спасибо тебе, моя любовь»: Баста поделился уникальной фотографией со своей свадьбы

Музыкант с женой уже 12 лет вместе.

Рэпер Баста в Instagram поделился уникальной фотографией со своей свадьбы. На кадре он запечатлен в храме вместе с любимой женой Еленой Пинской. Пара отмечает 12 лет совместной жизни – шелковую свадьбу.

«Двенадцать лет испытаний, счастья и любви. Спасибо тебе, моя любовь». Баста

«Желаю вам с женой десять раз по двенадцать лет. Только счастья, успехов во всех начинаниях», «Любви вам безмерной», «Поздравляем вас с женой. Какие вы все-таки крутые», «Очень красивая у вас жена. И фотография получилась очень душевная и нежная», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что рэпер Баста и Елена Пинская сыграли свадьбу в 2009 году. У них в семье подрастают две дочери. Мария появилась на свет в декабре 2009 года, а ее сестренка Василиса в январе 2013-го. Добавим, что Баста был наставником сразу в нескольких сезонах популярного шоу «Голос. Дети», которое транслируют на Первом канале.

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