«Сумасшедший человек»: Егор Крид пожаловался на фанатку, которая везде его преследует

Артист Егор Крид после расставания с Валей Карнавал так и не встретил свою любовь. Зато от фанаток у знаменитости нет отбоя.

Некоторые из поклонниц нарушают все личные границы Егора, врываясь к нему и его друзьям в дом.

«Я сижу кушаю, приходит девушка,которую я видела один раз, когда мы гуляли с Егором и со Славой. И она начала говорить, что ей нужно к Егору — поговорить. Попросила меня помочь ей. Я вообще не знаю кто это. Но из женской солидарности я с ней поддержала диалог. Она приехала к нам сюда, в дом, на втором этаже дверь выламывает. Я вообще не знаю что делать. Ей нужен Егор просто», — рассказала подруга Егора во время стрима на Twitch.

Сам Крид добавил, что поклонница уже не в первый раз пытается с ним связаться:

«Там сумасшедший человек. В какой бы я стране не был — она меня находит везде. Я в Египет прилетел — она там была. У меня другой вопрос — как она виллу нашла? Я столько раз ей говорил, что не хочу с ней общаться, но смысла никакого. Она доставала Артика, Джигана и всех артистов, но приходить в дом это слишком. У нее не все хорошо с головой. Человек ворвался в чужой дом, ее держат люди».

Крид считает, что у девушки проблемы с психикой.

«Я ей говорю — так нельзя делать, это нарушение личного пространства. У нее походу реально что-то с головой. Она обеспеченная, даже типа какая-то певица, довольно-таки известная. Как ей так снесло башню?»

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