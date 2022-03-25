Цена вопроса – 5 миллионов: Вера Брежнева готова за рубли выступить в России

Вера Брежнева спешно покинула Россию при определенных обстоятельствах. Оказалось, что звезда улетела в Италию, где у нее есть особняк. При этом, по ее словам, муж Константин Меладзе остался со своими детьми от бывшего брака на Украине.

Казалось, ноги Брежневой больше не будет в России. Но оказалось, что артистка не так принципиальна, как казалось.

Журналисты канала «Рен-ТВ» связались по телефону с концертным директором Веры Брежневой, и он им ответил: «На данный момент дата свободна». Артистка может выступить и на закрытой вечеринке для российского олигарха за границей и прилететь в Россию.

Цена, за которую она готова петь для наших соотечественников — 5 миллионов рублей, пишет сайт Ren.tv.

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