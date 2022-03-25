«Когда ни о чем не мечтаешь»: уехавшая в Италию Вера Брежнева поделилась своими эмоциями

Певица Вера Брежнева вот уже почти месяц находится в Италии, где у нее есть собственная элитная недвижимость в роскошном месте.

На фоне событий, происходящих в мире, Вера Брежнева смогла укрыться в безопасности, где ей и ее семье ничто не угрожает. Периодически Вера Брежнева делится с подписчиками новостями о том, что с ней происходит сейчас.

По признанию вокалистки, даже находясь в солнечной Италии, ей не удается обрести душевное равновесие.

«Месяц новой реальности, месяц страха и боли, тревог и слез. Месяц, когда ни о чем не мечтаешь», — поделилась Вера Брежнева.

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Напомним, ранее считалось, что Вера Брежнева скрылась в Польше, где принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для своих земляков. Но позже певица сама заявила, что она уехала гораздо глубже в Европу и находится в Италии.

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