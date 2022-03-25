Два особняка на фешенебельных курортах: где в Италии Вера Брежнева владеет недвижимостью

Уже месяц певица Вера Брежнева находится в Италии. Именно там, а не в Польше, как подумали многие из ее откровений, она скрывается от украинских событий весь март.

Где именно в Италии находится Брежнева, она не уточняет. А вариантов, как оказалось, может быть два, поскольку экс-солистка группы «ВИА Гра» владеет двумя роскошными особняками на юге Европы.

Как сообщает «Комсомольская правда», у Брежневой есть шикарный дом на фешенебельном курорте Форте-дей-Марми. Также звезда владеет виллой в более приватном, но не менее дорогостоящем районе в окрестностях озера Гарда, расположенного в полутора часах езды от Милана.

В Италию Брежнева уехала вместе с младшей дочкой, старшая проживает в США. Сейчас артистка занимается волонтерством, о чем рассказывает у себя в соцсетях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!