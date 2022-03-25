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Схватила сразу два пальто! Невестка Орбакайте устроила глобальный шопинг у российского бренда

 Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым решила не покидать пределы страны.

Схватила сразу два пальто! Невестка Орбакайте устроила глобальный шопинг у российского бренда
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Пока многочисленные селебрити страдают без любимых зарубежных брендов, решивших покинуть нашу страну, невестка Кристины Орбакайте спокойно адаптируется к новым реалиям.

Алена Краснова изучила отечественный рынок и отправилась на шопинг, наведавшись в магазин, который предлагает одежду российского производства. Модель осталась весьма довольна предложенным ассортиментом и качеством и выбрала себе сразу два пальто.

Алена Краснова. Фото: соцсети

Жене Никиты Преснякова понравился белый экземпляр двубортного кроя с поясом и элементами ручной работы на воротнике. А также нежно-голубое пальто, в которое, по ее признанию, она «сразу влюбилась».

«Идеально под цвет глаз», — прокомментировала Алена Краснова.

Алена Краснова. Фото: соцсети

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Алена КрасноваКристина ОрбакайтеНикита Пресняковновости шоу-бизнеса