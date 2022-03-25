«Ограничила информационный шум»: Утяшева рассказала, как сохраняет спокойствие в наше время

Сейчас не просто сохранять эмоциональное состояние в норме, однако некоторым это вполне удается. Ирина Хакамада посоветовала не забывать про радости жизни и развлечения. Прежде всего, это необходимо, чтобы не портить своим унынием жизнь близких. Отдыхать и веселиться не стыдно, заверила коуч.

Ляйсан Утяшева тоже нашла свой способ восстановления душевного равновесия, которым поделилась с подписчиками своего телеграм-канала. Спортсменка полагает, что кому-то ее опыт может помочь.

«Еда кормит наше тело, а не эмоции! Не заедаем стресс, а стабилизируем именно эмоциональный фон. Очень помогает переключение с одной деятельности на другую, пешие прогулки и здоровый сон», — напомнила жена Павла Воли.

Утяшева стала больше времени проводить на свежем воздухе, ограничила пищу, которая будоражит нервную систему, тренируется каждый день, стала ложиться в 22:00. А чтобы быстро заснуть, прогуливается вечером, принимает теплый душ и пьет чай с мелиссой.

«Ограничила информационный шум (отключила лишние социальные сети и каналы, не смотрю ТВ). Поняла, что сейчас меня это выбивает», — заметила также Ляйсан Утяшева.

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