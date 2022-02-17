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Павел Воля объяснил, как на самом деле Ляйсан Утяшева попала на ТНТ

Гимнастка много лет ведет «Танцы» на ТНТ.

Павел Воля объяснил, как на самом деле Ляйсан Утяшева попала на ТНТ
Известная гимнастка Ляйсан Утяшева. Фото: Инстаграм

Павел Воля и Ляйсан Утяшева дали откровенное интервью Ирине Шихман. Звездные супруги женаты уже десять лет и, как они признаются, живут душа в душу.

Несмотря на то, что Воля хорошо зарабатывает в Comedy Club, Утяшева без дела не сидит. Как признается Павел, Ляйсан сама устроилась на ТНТ, без его помощи.

«Ей позвонили руководство и предложили проект «Танцы» на ТНТ, я не имею никакого к этому отношения. У Ляси был огромный опыт работы на НТВ, она училась у таких акул, вы даже не представляете. Она просто пришла и съела кадр», — заявил он.

У Утяшевой, напомним, также много рекламных контрактов. Что только Ляйсан не продвигает в массы: и питание для детей, и косметику, и автомобили… Помимо этого, гимнастка колесит по стране и зарубежью с танцевальным шоу Bolero.

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