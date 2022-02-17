Павел Воля объяснил, как на самом деле Ляйсан Утяшева попала на ТНТ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева дали откровенное интервью Ирине Шихман. Звездные супруги женаты уже десять лет и, как они признаются, живут душа в душу.

Несмотря на то, что Воля хорошо зарабатывает в Comedy Club, Утяшева без дела не сидит. Как признается Павел, Ляйсан сама устроилась на ТНТ, без его помощи.

«Ей позвонили руководство и предложили проект «Танцы» на ТНТ, я не имею никакого к этому отношения. У Ляси был огромный опыт работы на НТВ, она училась у таких акул, вы даже не представляете. Она просто пришла и съела кадр», — заявил он.

У Утяшевой, напомним, также много рекламных контрактов. Что только Ляйсан не продвигает в массы: и питание для детей, и косметику, и автомобили… Помимо этого, гимнастка колесит по стране и зарубежью с танцевальным шоу Bolero.

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