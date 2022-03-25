«Замужем ли я?»: Елена Захарова сделала четное признание о своем семейном статусе

Артистка Елена Захарова опровергла замужнюю жизнь с тайным поклонником.

Захарова в 2017 году родила дочь Майю. В декабре девочке исполнилось четыре. Но ее мама до сих пор не показала малышку на публике.

Поклонники знают, что Елена Захарова не любит делиться событиями личной жизни. Поэтому фанатам остается только гадать о статусе актрисы. К слову, недавно Захарову стали подозревать в тайном замужестве. Но Елена развенчала все слухи.

«Раньше была ужасно влюбчивая, сейчас — гораздо меньше. Жизнь научила и оглядываться, и думать. Замужем ли я? Нет, но у меня есть дочь», — призналась Елена Захарова в беседе с eg.ru.

Отметим, что Елена редко рассказывает о личной жизни после ее главной трагедии. В 2011 году актриса потеряла семимесячную дочь Анну-Марию. А после у Захаровой случился еще один удар. От нее ушел муж Сергей Мамонтов.

Напомним, ранее Елена Захарова вместе с другими российскими актерами застряла в Испании из-за санкций. Артисты возвращались с гастролей и столкнулись с проблемами на границе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.