Небо Европы закрыто: застрявшая в Испании Захарова устроила променад в канареечной косухе и кантри-платье

Актриса прилетела в Европу на гастроли, но не смогла оттуда выбраться.

Актриса Елена Захарова в составе труппы московского театра «Школа современной пьесы» застряла в Испании во время гастролей.

Артисты успешно выступили на местной сцене со спектаклем «Город», но вернуться в Россию не смогли из-за санкций Евросоюза. Напомним, ранее ЕС закрыл небо для российских граждан в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

Звезда оставила в личном блоге тревожное видеообращение для своих подписчиков, где рассказала о проблеме. По словам Елены Захаровой, теперь российским артистам придется добираться домой при помощи нескольких пересадок.

Впрочем, судя по последнему посту Елены, нельзя сказать, что она сильно переживает за сложившуюся ситуацию. В нем Захарова показала, как прогуливается по испанским улочкам в ярком наряде, примерив канареечную косуху и кантри-платье с цветочным принтом.

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