«Мы не можем вернуться с гастролей»: Захарова и другие российские актеры застряли в Испании из-за санкций

Страны Евросоюза решили закрыть небо для российских граждан в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Испания, куда в настоящий момент прилетел с гастролями московский театр «Школа современной пьесы», не стала исключением.

Актриса Елена Захарова вышла на связь со своими поклонниками в режиме онлайн и рассказала, что российская труппа готова предпринять в сложившейся ситуации.

«Тот случай, когда отменили все рейсы, и мы пока не можем вернуться с гастролей. Будем пытаться с пятью пересадками вернуться домой. Вот так заканчивается прекрасное время», — сказала расстроенная Захарова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.