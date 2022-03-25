Водонаева спровоцирует скандал, Чепурченко покажет слабость: что будет в новом выпуске «Звезд в Африке»

В пятом выпуске шоу ТНТ «Звезды в Африке» ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова приготовят участникам испытание, по итогам которого они получат либо все, либо ничего.

На испытания за еду отправятся сразу пять участников, ошибка хотя бы одного из них перечеркнет усилия всех остальных, оставив ребят без еды.

Число звезд пополнит новый участник — комик Роман Юнусов. Он присоединится к команде в момент, когда им катастрофически будет не хватать еды. Однако у него есть иммунитет новичка, которым поспешат воспользоваться главные стратеги проекта — Алена Водонаева и Наталья Рудова.

Сговор «старичков» приведет к новому скандалу, где самыми активными станут Саша Стоун и Олег Верещагин.

больше по теме Кейт Миддлтон очаровала Багамы незабудковым платьем Вместе с мужем принцем Уильямом герцогиня приступила к конечному пункту Карибского тура.

В итоге разделение лагеря достигнет своего апогея, а Вячеслав Чепурченко назовет эти коалиции «честными» и «интриганами». Он признается, что больше других испытывает слабость из-за голода. И наверняка его соплеменники воспользуются этим, чтобы «пожалеть» и отправить его домой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.