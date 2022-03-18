Участница-подруга Бузовой и возвращение Ярушина: чем удивит новый выпуск «Звезды в Африке»

Гости из первого сезона шоу заглянули на огонек к голодающим из второго.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 20 марта зрителей ждут как новые, так и старые лица. В качестве новичка к проекту присоединилась блогер Аня Покров, которую в передачу позвала лично ведущая Ольга Бузова.

22-летняя девушка отправилась на испытание, чтобы добыть еды, а там ее и других участников ждал сюрприз — понаблюдать за голодающими приехали звезды из первого сезона! Так в Африку ненадолго вернулись Светлана Пермякова, Андрей Гайдулян, Митя Фомин, Вики Одинцова, Анна Хилькевич и Стас Ярушин. Последнему на шоу были особенно «рады».

Добавим, что нынешние участники уже достаточно переругались и успели разделиться на коалиции. Из-за этой конфронтации после голосования кандидатами на вылет стали сразу два фаворита текущего сезона.

Кто покинет шоу в новом выпуске — смотрите «Звезды в Африке» по воскресеньям в 19:00 на канале ТНТ и Rutube.

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