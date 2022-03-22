«Самая искренняя»: покинувший «Звезды в Африке» Сычев заявил, что победить должна Карнавал

Владимир Сычев признался, что вообще не слышал о скандалах, связанных с именем Вали Карнавал.

Владимир Сычев покинул проект ТНТ «Звезды в Африке», проиграв в испытании Олегу Верещагину. Вернувшись домой, он признался, что делает ставку в игре на Валю Карнавал.

«За нее болею. Она у нас самая молодая, самая искренняя и сентиментальная. Постоянно еду всем готовила. Вот такая она, как мне кажется, добрая и бескорыстная», — сказал актер «СтарХиту».

Сычев признался, что не слышал никаких скандалов, связанных с ее фигурой, ни про Егора Крида, ни про Ларису Долину. На шоу Валя составила самое приятное о себе впечатление.

Он видел Карнавал лишь раз — в прошлом году на записи программы победителей КВН Высшей лиги. Там за одну из команд как приглашенная звезда выступал он, а за другую — Валя. Еще тогда ему понравилась тиктокерша, и он даже поинтересовался у коллег, кто она такая. Ему объяснили, что она блогер, показали ее странички в Сети.

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