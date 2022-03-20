«Сидит у зеркала, наслаждается красотой»: Бузова показала Галустяна за кадром «Звезды в Африке»

Телеведущая пришла в палатку-гримерку своего коллеги.

20 марта телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Telegram видео со съемок проекта «Звезды в Африке».

36-летняя звезда решила показать, какие гримерки устанавливают шоуменам в условиях африканской природы. Но пошла с оператором не в свою палатку, а к коллеге-ведущему Михаилу Галустяну.

«Вы посмотрите на него! Сидит у зеркала, наслаждается красотой своей. Да?» — нарушила Бузова уединение актера. «Ну, не только своей теперь», — прокомментировал Галустян, взглянув на свою соведущую в платье. «Вот в таких, собственно говоря, условиях мы работаем. Но это круто! Это Африка», — сказала Бузова и бросилась танцевать, вспомнив песню Шакиры.

Ольга отметила, что на съемках шоу всегда была невыносимая жара, но ведущие не теряли оптимизма. Хотя всякие ситуации бывали. На видео показано, что Бузова не расстается с ручным вентилятором, но даже без этой детали видно, что ей очень жарко.

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