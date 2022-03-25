Квартира в Кесарии, дача под Варной, две башни в Майами: какая недвижимость есть у Пугачевой за рубежом

Певица Алла Пугачева, как рассказали в программе «Одна минута», владеет недвижимостью за рубежом. Причем, как заверили журналисты, у нее целая коллекция роскошных апартаментов за пределами России.

У главной российской звезды шоу-бизнеса есть квартира в Кесарии на севере Израиля, также дача под Варной в Болгарии, где она, правда, редкий гость.

Неофициальные источники приписывают ей даже владение двумя башнями высотой в тридцать этажей. Они находятся в американском Майами.

Напомним, что сейчас Алла Пугачева обосновалась со своей семьей как раз в Кесарии. Примадонна пережидает непростые времена и клятвенно обещает в недалеком будущем вернуться в родную страну.

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