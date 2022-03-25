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На старом фото: Пугачева в платье-футболке утеплила поясницу джемпером, прогулявшись по пляжу

Свежими снимками из Израиля шоумен Максим Галкин своих поклонников не балует. Зато в Сети появилось памятное фото Примадонны в пляжном луке.

На старом фото: Пугачева в платье-футболке утеплила поясницу джемпером, прогулявшись по пляжу
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети героя публикации

Фанатские странички Аллы Пугачевой на разных платформах в соцсети изобилуют памятными снимками певицы. При том, что именитая чета отдыхает в Израиле, шоумен Максим Галкин свежими фото детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы, а также Примадонны, своих поклонников не балует. Так, фанатам приходится довольствоваться раритетными снимками из личного архива телеведущего. К примеру, на одном из таких фото певица позировала на пляже со своими близкими.

В кадре дети шоумена — двойняшки Гарри и Лиза еще совсем малыши, им не больше трех-четырех лет. Сынишка сидит у отца на шее, а Лиза прильнула к маме Алле. Певица, кстати, покрасовалась в платье-футболке, белых носочках и молодежных кедах. Примадонна утеплила поясницу, повязав на талию вязаный джемпер.

Певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева в платье-футболке прикрыла поясницу вязаным джемпером на пляже. Фото: личный архив

«Алла такая модница!», «Хотим уже снимки из Кесарии», «У Максима, небось, целый архив свежих снимков скопился! Давайте уже, показывайте», «А будут фото шикарной виллы с бассейном?» — пишут фолловеры.

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