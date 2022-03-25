На старом фото: Пугачева в платье-футболке утеплила поясницу джемпером, прогулявшись по пляжу

Свежими снимками из Израиля шоумен Максим Галкин своих поклонников не балует. Зато в Сети появилось памятное фото Примадонны в пляжном луке.

Фанатские странички Аллы Пугачевой на разных платформах в соцсети изобилуют памятными снимками певицы. При том, что именитая чета отдыхает в Израиле, шоумен Максим Галкин свежими фото детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы, а также Примадонны, своих поклонников не балует. Так, фанатам приходится довольствоваться раритетными снимками из личного архива телеведущего. К примеру, на одном из таких фото певица позировала на пляже со своими близкими.

В кадре дети шоумена — двойняшки Гарри и Лиза еще совсем малыши, им не больше трех-четырех лет. Сынишка сидит у отца на шее, а Лиза прильнула к маме Алле. Певица, кстати, покрасовалась в платье-футболке, белых носочках и молодежных кедах. Примадонна утеплила поясницу, повязав на талию вязаный джемпер.

«Алла такая модница!», «Хотим уже снимки из Кесарии», «У Максима, небось, целый архив свежих снимков скопился! Давайте уже, показывайте», «А будут фото шикарной виллы с бассейном?» — пишут фолловеры.

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