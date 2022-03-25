Лиза прильнула к маме Алле, а Гарри — на плечах у отца: Пугачева на раритетном фото предстала с родными на пляже

На этом памятном снимке двойняшкам Гарри и Лизе не больше трех-четырех лет.

Алла Пугачева еще до пандемии с мужем и детьми — двойняшками Гарри и Лизой — часто летала в Латвию. В этой прибалтийской стране у Примадонны много друзей, в частности, певица тесно общается с Лаймой Вайкуле. Артистка без ума от Рижского взморья. Также Алла Борисовна ездила и в Израиль. Кстати, именно там сейчас певица проводит отпуск с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Свежими кадрами из курортного городка шоумен своих поклонников в Telegram не балует. Зато в Сети нашлось раритетное фото телеведущего из его личного архива.

В кадре Максим Галкин запечатлен со своими близкими. Сынишка Гарри уселся отцу на шею, и так сказать, свесил ножки, а его сестренка Лиза прильнула к маме Алле. На фото двойняшкам не больше трех-четырех лет, они еще совсем малыши.

Алла Пугачева покрасовалась в платье-футболке, белых носочках и молодежных кедах, повязав на талию джемпер. Из аксессуаров — имиджевые очки. Ну а Максим позировал на фото в оранжевых шортиках. Украшением кадра стала модница Лиза в полосатом моряцком платьице и розовых очках. С такой компанией Примадонна прогулялась по пляжу, совершенно не обращая внимания на прохожих.

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