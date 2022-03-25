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«А зачем Дава вообще?»: экс-парень Бузовой не смог ответить, зачем он нужен

Давид Манукян обошелся общими фразами на шоу «Ночной контакт».

«А зачем Дава вообще?»: экс-парень Бузовой не смог ответить, зачем он нужен
Дава. Фото: Global Look Press

Блогеры Дава (Давид Манукян) и Милана Хаметова приняли участие в YouTube-шоу «Ночной контакт», ответив на каверзные вопросы ведущих.

Дава и Филипп Киркоров.
Дава и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Костя Пушкин признался, что ни разу не видел совместных проектов ребят, которые изображают в Интернете папу и дочку. Экс-бойфренд Ольги Бузовой и его 12-летняя коллега объяснили, что сценарии для их сценок пишет мама Миланы. На что ведущий удивился: «А зачем Дава вообще?»

«Без меня никак», — не придумал ничего умнее блогер. «То есть как чернозем?» — уточнил Пушкин. «Нет, как воздух, как вода», — сказал Дава. «Я так и знал, что что-то водянистое», — съязвил Костя и продолжил шоу.

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