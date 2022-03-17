«Мне 29 и я безумно счастлив»: Дава получил неожиданный подарок в свой день рождения

Блогер 16 марта отметил знаменательную дату. От большой вечеринки он отказался, но друзья придумали, как его порадовать.

Давид Манукян, более известный как Дава, стал знаменитым за последние два года. Он был популярным блогером, когда встретил Ольгу Бузову. После совместной работы у них закрутился роман, который длился полтора года.

В свой юбилей телеведущая рассталась с возлюбленным. Она позже призналась, что он с ней ужасно обращался. Но теперь звезда призналась, что очень любила Даву и скучает по нему.

Такие слова Ольга опубликовала 16 марта, в день его рождения. Она вспомнила про все свои серьезные отношения. А вот Дава о ней не вспоминал. Хоть блогер и не закатил вечеринку, друзья устроили для его сюрприз.

Подруга пообещала, что подарит ему открытку. Когда Манукян открыл коробку, то там была открытка с его изображением. Потом его попросили обернуться. На баннере в городе была размещена эта открытка в большом масштабе.

«Самый неожиданный и приятный подарок в моей жизни! Спасибо всем, кто на протяжении долгих лет разделяет со мной самые важные моменты моей жизни. Спасибо вам, моя большая семья, за ваши пожелания, за ваш актив и невероятную веру в меня! Мне 29 и я безумно счастлив. Чего и вам желаю», — написал он.

Поклонники поздравили именинника. Многие отметили, что он очень изменился за последние годы. Напомним, что Дава записал хит с Филиппом Киркоровым. Они вместе стали появляться на премиях. А в прошлом году блогер не раз делал подарки для незнакомых людей. Одной семье он подарил дом.

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