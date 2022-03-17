«Мне 29 и я безумно счастлив»: Дава получил неожиданный подарок в свой день рождения

Давид Манукян, более известный как Дава, стал знаменитым за последние два года. Он был популярным блогером, когда встретил Ольгу Бузову. После совместной работы у них закрутился роман, который длился полтора года.
В свой юбилей телеведущая рассталась с возлюбленным. Она позже призналась, что он с ней ужасно обращался. Но теперь звезда призналась, что очень любила Даву и скучает по нему.
Такие слова Ольга опубликовала 16 марта, в день его рождения. Она вспомнила про все свои серьезные отношения. А вот Дава о ней не вспоминал. Хоть блогер и не закатил вечеринку, друзья устроили для его сюрприз.
Подруга пообещала, что подарит ему открытку. Когда Манукян открыл коробку, то там была открытка с его изображением. Потом его попросили обернуться. На баннере в городе была размещена эта открытка в большом масштабе.
«Самый неожиданный и приятный подарок в моей жизни! Спасибо всем, кто на протяжении долгих лет разделяет со мной самые важные моменты моей жизни.
Спасибо вам, моя большая семья, за ваши пожелания, за ваш актив и невероятную веру в меня! Мне 29 и я безумно счастлив. Чего и вам желаю», — написал он.
Поклонники поздравили именинника. Многие отметили, что он очень изменился за последние годы. Напомним, что Дава записал хит с Филиппом Киркоровым. Они вместе стали появляться на премиях. А в прошлом году блогер не раз делал подарки для незнакомых людей. Одной семье он подарил дом.
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