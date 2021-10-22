«Я так наряжалась к вам!»: Бузова похвасталась красивыми ботильонами с серебристой бахромой на шоу «Ночной контакт»

Ольга Бузова пришла на YouTube-шоу «Контакт» в тотальном черном аутфите с серебристыми элементами. Ране звезда рассказывала, что у нее нет своего стилиста и абсолютно все образы она составляет сама. Произошло это и теперь.

«Я так наряжалась к вам! У меня такие туфли! Мне хочется показать обувь», — расхвалила свой аутфит Ольга Бузова.

Правда показала в итоге не туфли, а ботильоны, украшенные бахромой из серебристых цепочек.

Аналогичная бахрома красовалась на рукавах укороченной куртки певицы. Кроме того, в том же металле было сделано ожерелье, украшавшее шею артистки. Не забыла знаменитость и про прическу, в которую были вплетены сверкающие цепи. В качестве базы звезда выбрала коротенькое платье Х-силуэта с пышной юбочкой.

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