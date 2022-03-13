Пять тысяч за комментарий: как Шульгин, Дава и другие привлекают внимание подписчиков на новых платформах

В ночь на 14 марта в России будет заблокирован инстаграм. Такое решение накануне вынес Роспотребнадзор. Селебрити тем временем пытаются активно развивать новые для себя платформы – они создают каналы в телеграме и страницы в ВКонтакте. Аудиторию привлекают по-разному.

Например, Дава, он же Давид Манукян, и младший сын Валерии Арсений Шульгин решили раздавать деньги за комментарии. Счастливчикам отправляют по пять тысяч рублей.

«Ребята. Этот телеграм-канал будет без политики. Здесь будут только мысли про жизнь, бизнес и крипту. «Политики» сразу будут улетать в бан. Хамство и сквернословие идет туда же», — предупредил подписчиков Арсений Шульгин.

Напомним, ранее Тимати обещал подарить миллион рублей своему миллионному подписчику в ВКонтакте. А фигуристка Евгений Медведева решила дарить футболки собственного бренда.

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