Пугачева, Галкин, Ургант: большинство россиян осудило звезд, уехавших «в отпуск» из страны

Лишь один процент опрошенных заявил, что будет скучать по выступлениям «сбежавших» кумиров.

Более половины россиян, 58 процентов, назвали отъезд российских звезд за рубеж предательством по отношению в родине. Жители нашей страны уверены, что покидать Россию в этот непростой период звездам не стоило. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта «Комсомольской правды».

Отметим, что всего в опросе приняло участие свыше двадцати тысяч человек. Участники отметили, что в будущем звездам, если они вдруг вернутся, необходимо запретить любой бизнес в России. О съемках, концертах и эфирах на телевидении речи вообще не идет.

Заметим, 21 процент опрошенных считает, что любой человек имеет право жить там, где ему хочется. Каждый пятый респондент признался, что ему вообще все равно — уехали звезды или нет. Лишь один процент среди опрошенных будет скучать по уехавшим и их выступлениям в России.

Напомним, что из России в последнее время уехали такие звезды, как Максим Галкин, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Иван Ургант, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков и другие.

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