Кулинарный мастер-класс? Чем себя заняла Анна Нетребко

На личной страничке микроблога Анна Нетребко не так часто публикует свежий контент, как это было раньше. Оперная дива всегда много путешествовала и вела авторскую съемку под названием «Острый репортаж». Так, певица делилась кадрами своих частых разъездов, экскурсий, исторических мест, рассказывая о достопримечательностях. Большую часть времени жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова проводила в Австрии. В Вене у Анны Нетребко есть своя недвижимость.

Сейчас же, судя по последним постам в личном блоге, оперная дива ударилась в кулинарные мастер-классы. Нетребко сама испекла пирожки, повозившись в тестом и начинкой. Ну а потом поделилась с поклонниками фото аппетитной выпечки. «С картошкой и с капустой», — похвасталась оперная дива.

Видимо, артистка заняла себя совершенствованием кулинарных талантов. Анна всегда любила готовить для семьи и часто делилась рецептами с подписчиками в микроблоге.

Ранее в СМИ писали о том, что Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко. За артистку заступился Николай Басков. Он уточнил, что оперную диву все также любят на родине. Сама артистка родилась в Краснодаре.

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