Немецкие партнеры прекратили деловое и творческое сотрудничество с Анной Нетребко

Имя российской оперной дивы Анны Нетребко исчезло из списка артистов немецкого Centre Stage Artist Management. Дела российской певицы последние годы вела управляющий директор данной организации Джудит Нойхофф.

Интересно, что данная организация принадлежит популярной компании Universal Music. Известный музыкальный гигант еще несколько недель назад заявил об уходе с российского рынка.

При этом данная организация не заявляла официально о прекращении сотрудничества с Анной Нетребко. Российская звезда также предпочитала данную ситуацию не комментировать.

Любопытно, что муж Нетребко азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов по-прежнему числится среди артистов Centre Stage Artist Management, сообщает slippedisc.com.

Напомним, что Анна Нетребко также была убрана из афиш европейских театров. С ней было приостановлено сотрудничество.

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