«Все складывается просто божественно»: Виктория Боня получила американскую визу и улетает в США

Как отметила модель, заветный документ ей выдали в Черногории.

Модель Виктория Боня в «Телеграм» заявила, что получила американскую визу. В самое ближайшее время она отправится в США.

«Я ездила в Черногорию, чтобы поставить американскую визу. Пришла в посольство и получила паспорт. Визы даются, но довольно-таки сложно. Я улетаю из Черногории, хотя мне здесь очень понравилось. Все складывается просто божественно». Виктория Боня

Как отметила Виктория Боня, из Москвы она улетела за день до закрытия неба. После меня самолеты уже не летали. «Пространство работает просто божественно. Для меня важно, с какими мыслями я иду. Я уже давно не расстраиваюсь. Я рада, что получила американскую визу. Лечу в Америку. Не была там несколько лет. Сейчас надо всем нам нести позитив», — заявила Виктория Боня.

Напомним, что Виктория Боня давно живет в княжестве Монако. В России она достаточно редкий гость.

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